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Врачи рязанского перинатального центра выходили младенца весом 780 граммов
От девочки отказались родные. Малышка появилась на свет раньше положенного срока.

Врачи рязанского перинатального центра выходили младенца весом 780 граммов. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

От девочки отказались родные. Малышка появилась на свет раньше положенного срока и весила всего 780 граммов.

Врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Татьяна Копанева выхаживала младенца и регулярно практиковала с ней «метод кенгуру», который также называется «кожа к коже».

Доказано, что данный способ благотворно влияет на развитие ребёнка, способствует терморегуляции, помогает формированию кожной микрофлоры, вытесняя внутрибольничные микроорганизмы.

Девочка уже переведена в рязанскую ОДКБ имени Дмитриевой на доращивание.