В Свердловской области обнаружили замерзшую женщину

В Свердловской области обнаружили замерзшую женщину. Об этом сообщило издание URA.ru .

Инцидент произошел в Каменске-Уральском утром в понедельник, 8 января.

Во дворе дома № 8 по улице Шестакова местные жители нашли замерзшую женщину. Поскольку она подавала признаки жизни, ее занесли в подъезд, однако позже она умерла.

Как рассказал изданию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские ищут родственников погибшей. «Смерть не носит криминальный характер. Найти по горячим следам родственников женщины пока не удалось. Сыщики уголовного розыска продолжают поисковые мероприятия. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки», — заявил полковник.

По информации регионального СУ СК России, вскрытие показало, что женщина умерла от переохлаждения. Ведомство начало процессуальную проверку.