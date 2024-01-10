Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-6°
Чтв, 11
Птн, 12
-13°
ЦБ USD 90.4 0.71 10/01
ЦБ EUR 98.98 -0.21 10/01
Нал. USD 90.5 / 93.3 10/01 10:35
Нал. EUR 99 / 99.1 10/01 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
4 057
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
6 061
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 971
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 290
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Свердловской области обнаружили замерзшую женщину

В Свердловской области обнаружили замерзшую женщину. Об этом сообщило издание URA.ru.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском утром в понедельник, 8 января.

Во дворе дома № 8 по улице Шестакова местные жители нашли замерзшую женщину. Поскольку она подавала признаки жизни, ее занесли в подъезд, однако позже она умерла.

Как рассказал изданию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские ищут родственников погибшей. «Смерть не носит криминальный характер. Найти по горячим следам родственников женщины пока не удалось. Сыщики уголовного розыска продолжают поисковые мероприятия. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки», — заявил полковник.

По информации регионального СУ СК России, вскрытие показало, что женщина умерла от переохлаждения. Ведомство начало процессуальную проверку.