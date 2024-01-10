В Ставрополе жених с невестой зарезали друг друга во время ссоры

В Ставрополе женщина обнаружила тела своего брата и его невесты, когда пришла их навестить. Рядом также находилась раненая пенсионерка. По предварительным данным, причиной трагедии стала расправа. Об этом сообщает источник РЕН.ТВ.

Инцидент произошел на территории СНТ Аграрник, расположенном в Промышленном районе города.

«Между парой произошел конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры они схватились за ножи, а их пыталась разнять пенсионерка. В результате молодые люди нанесли друг другу смертельные ранения», — сообщил собеседник.

У пострадавшей диагностировано ранение брюшной полости.

В настоящее время по факту трагедии проводится проверка.