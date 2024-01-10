В Шиловском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Авария произошла на 287-ом километре автодороги М-5 «Урал».

В Шиловском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 9 января, примерно в 11:55, на 287 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, 22-летний житель Оренбургской области на Renault Logan столкнулся с грузовиком Renault с полуприцепом, которым управлял 38-летний житель Пензенской области.

В результате аварии водителя и 20-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали.

По факту ДТП полицейские начали проверку.