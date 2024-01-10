В Санкт-Петербурге сотрудник магазина избил посетителя после замечания о неверных ценниках на игрушки

В Санкт-Петербурге сотрудник магазина избил посетителя после замечания о неверных ценниках на игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Мужчина вступил в словесную перепалку на кассе из-за неверной цены, но диалог не получился. После того, как посетитель вышел, на него со спины напал сотрудник магазина и избил.

После этого приехала Росгвардия, которая вместо агрессора задержала потерпевшего по статье мелкое хулиганство.