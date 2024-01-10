В Санкт-Петербурге прохожий обнаружил в сугробе школьницу, отравившуюся наркотиками

В Санкт-Петербурге прохожий обнаружил в сугробе школьницу, отравившуюся наркотиками, сообщил РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

В полицию поступила обращение из детской городской больницы, что с проспекта Просвещения в состоянии средней степени тяжести с отравлением наркотиками доставлена девочка 2007 года рождения и помещена в реанимацию.

Отмечается, что девятиклассницу обнаружил прохожий в сугробе без верхней одежды.

По данным полиции, девочка воспитывается в неполной благополучной семье, которая не состоит на учете.