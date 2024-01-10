В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли труп 16-летнего школьника

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли труп 16-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канале «Mash на Мойке».

Трагедия случилась 10 января на улице Бестужевской. Тело мальчика под окнами 25-этажного здания нашли прохожие.

Известно, что 16-летний школьник жил с папой, мамой и младшей сестрой на Петроградской стороне, учился в престижной школе и был профессиональным вратарем. Суицидальных наклонностей за ним замечено не было.