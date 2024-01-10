В Санкт-Петербурге обнаружили труп шестиклассницы

В Санкт-Петербурге обнаружили труп шестиклассницы. Об этом сообщила « Фонтанка ».

Мужчина обратился в полицию вечером во вторник, 9 января. Он рассказал о погибшей девушке во дворе дома № 6 по Актерскому проезду.

Приехавший оперативник обнаружил труп 12-летней школьницы. На 24-м этаже дома нашлись ее куртка и рюкзак.

Позже установлено, что девочка росла в полной и благополучной семье, у нее не было конфликтов в школе. Она не не оставила предсмертной записки. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.