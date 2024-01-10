В Рязанской области полицейские проведут рейды по поддельным номерам
Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связаны с управлением машинами с поддельными номерами, а также незарегистрированными автомобилями.
В Рязанской области полицейские проведут рейды по поддельным номерам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связаны с управлением машинами с поддельными номерами, а также незарегистрированными автомобилями.
При выявлении нарушений водителей привлекут к ответственности.