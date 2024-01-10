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В Рязанской области полицейские проведут рейды по поддельным номерам
Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связаны с управлением машинами с поддельными номерами, а также незарегистрированными автомобилями.

В Рязанской области полицейские проведут рейды по поддельным номерам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связаны с управлением машинами с поддельными номерами, а также незарегистрированными автомобилями.

При выявлении нарушений водителей привлекут к ответственности.