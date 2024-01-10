В Рязанской области 11 января ожидается снег и до 0 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в четверг, 11 января, ожидается снег и до 0 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

Будет облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег. Днем — снег (в том числе мокрый), местами сильный снег, местами метель с ухудшением видимости, в отдельных районах гололед.

Гололедица, днем местами снежные заносы. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/c. Временами ожидаются порывы до 13-18 м/c.

Температура воздуха по региону ночью -21, -16 градусов. Днем потеплеет до -5, 0 градусов.