В Рязани пропал 83-летний мужчина

Петр Павленко пропал 10 января. Он вышел из дома и не вернулся.

В Рязани пропал 83-летний мужчина. Об этом сообщили в группе ПСО «Лиза Алерт».

Петр Павленко пропал 10 января. Он вышел из дома и не вернулся.

Мужчина был одет в черную куртку, черные брюки, войлочные сапоги, темно-красные рукавицы. С собой у него был черный портфель.

Пенсионер имеет рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы.