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В Рязани присяжные заседатели вынесли вердикт фигуранту уголовного дела «Сети» *
Следующее заседание состоится 16 января.

10 января присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении фигуранта дела «Сети"* Максима Иванкина. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Иванкина обвиняют в двойном жестоком убийстве, произошедшем в селе Лопухи Рязанского района. Присяжные признали его виновным по всем пунктам.

Следующее заседание пройдет 16 января — на нем состоится обсуждение последствий вердикта. После этого суд огласит приговор.

Ранее Meduza** выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети"*. Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные останки под Рязанью принадлежат девушке.

* дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической

** Meduza — признана в РФ иноагентом