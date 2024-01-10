В Рязани на улице Новоселов полицейские обнаружили наркопритон
Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В Рязани на улице Новоселов полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники получили сведения, что в одной квартир собираются люди для употребления наркотиков.
Установлено, что в жилище 28-летнего рязанца организован наркопритон. Во время визита полицейских в квартире кроме хозяина находилась одна из посетительниц — 22-летняя рязанка.
В помещении оперативники обнаружили предметы для употребления наркотиков со следами запрещенных препаратов. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.