В Рязани на улице Новоселов полицейские обнаружили наркопритон

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В Рязани на улице Новоселов полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили сведения, что в одной квартир собираются люди для употребления наркотиков.

Установлено, что в жилище 28-летнего рязанца организован наркопритон. Во время визита полицейских в квартире кроме хозяина находилась одна из посетительниц — 22-летняя рязанка.

В помещении оперативники обнаружили предметы для употребления наркотиков со следами запрещенных препаратов. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.