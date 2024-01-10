В Подмосковье женщина из-за ревности убила знакомую и закопала ее тело во дворе дома

Жительница Подмосковья убила знакомую из-за ревности, а потом закопала тело возле собственного дома, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, все случилось в поселке Кратово. Между женщинами завязалась ссора, в ходе которой обвиняемая зарезала приятельницу. Затем она закопала тело в трех метрах от дома в земляной яме. Несколько месяцев погибшая числилась без вести пропавшей. 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована.