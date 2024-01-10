В Подмосковье студент домогался девятилетнего ребенка во время репетиций спектакля

В Подмосковье второкурсник играл в «уролога» с девятилетним мальчиком, после чего было возбуждено уголовное дело, сообщил источник РЕН.ТВ.

Отмечается, что в полицию Орехово-Зуево с заявлением обратилась женщина 1967 года рождения, которая сообщила о действиях сексуального характера в отношении ее сына.

Установлено, что ребенок посещал репетиции спектакля в КДЦ «Зимний театр», которые проходили несколько раз в неделю. Во время репетиций он познакомился со студентом 2005 года рождения. Ребенок остался наедине с молодым человеком в гримерке, и последний предложил ему поиграть в игру «Уролог».

Дома школьник рассказал о случившемся маме, которая сразу обратилась в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и установили личность подозреваемого.