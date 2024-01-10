В НАТО заявили о планах на новую поддержку Украины на миллиарды евро

Отмечается, что речь идет как о военной, так и об экономической помощи.

В НАТО заявили о планах на новую поддержку Украины на миллиарды евро. Об этом пишет RT.

Страны НАТО сообщили о своих планах предоставить Украине новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году. Отмечается, что речь идет как о военной, так и об экономической помощи.

«Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году», — отмечается в документе.