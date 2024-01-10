В Москве обнаружили скелет 83-летней женщины

В Москве обнаружили скелет 83-летней женщины. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Труп нашли в квартире дома на Новой Басманной улице. По информации издания, во вторник, 9 января, соседи обеспокоились после потопа и обратились в полицию.

«Когда в однокомнатную квартиру на шестом этаже удалось попасть, выяснилось, что тело пожилой женщины находилось под дверью. По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», — пояснил источник издания.

На теле не обнаружили повреждений, обстоятельства смерти будут устанавливать специалисты. Труп женщины направили в морг.