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В Керчи в подъезде дома нашли полуголого четырехмесячного ребенка

В Керчи в подъезде дома нашли полуголого четырехмесячного ребенка. Об этом сообщает МВД по республике Крым.

Инцидент произошел 5 января. По данным полиции, накануне в гостях у семьи, где воспитываются двое малолетних детей, находился их приятель. Компания выпивала. Когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако после того, как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ребенок находится в больнице.