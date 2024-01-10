В Хабаровском крае рецидивист заставил двух девушек заниматься сексом друг с другом на камеру

В Хабаровском крае рецедивист изнасиловал двух девушек и заставил их заниматься друг с другом сексом на камеру. Об этом пишет Shot.

Инцидент произошел в поселке Сита. 31-летний мужчина затащил в машину 18-летнюю девушку и 16-летнюю десятиклассницу, где обеих изнасиловал. После этого он стал угрожать девушкам, говорить что задушит их шнурками. Затем мужчина заставил их заняться сексом друг с другом, снимая происходящее на телефон.

Вскоре мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что он ранее уже был судим за разбой и изнасилование. Освободился в 2022 году.

Сейчас ему грозит более 25 лет колонии.