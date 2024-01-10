В Госдуме предложили создать в магазинах полки с бесплатными продуктами

Если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек.

В России предложили создать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими бесплатно могли воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан. Документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесут в Госдуму 10 января, об этом пишут «Известия».

"На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа, ссылаясь на исследование НИУ ВШЭ, сообщили, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 миллионов тонн, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 триллиона рублей. Согласно данным Росстата, по итогам 2022 года, в России за чертой бедности находится 14,3 миллиона человек.

Наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые, молочные продукты и овощи.

Если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек.

В настоящее время из-за несовершенства законодательства бесплатная раздача продуктов является более затратной, чем утилизация.