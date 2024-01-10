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В Госдуме предложили сделать учительскую зарплату не ниже двух региональных МРОТ
Реализация данной инициативы позволит создать для работников образования более комфортные и стабильные условия труда, а также повысить престиж профессии.

В Госдуме предложили сделать учительскую зарплату не ниже двух региональных МРОТ. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по просвещению Яну Лантратову. Письмо с соответствующей инициативой депутат направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По мнению Лантратовой, в регионах наблюдается сильный перекос в размерах оплаты труда педагогов. Так, по данным Росстата, средняя зарплата педагогов по России составляет 45 787 рублей, но, как отметила парламентарий, в 60% субъектов учителя получают значительно меньше.

В связи с этим депутат предложила улучшить систему оплаты труда учителей, установив размер базовой ставки учителя на уровне не ниже двух МРОТ.

Она полагает, что реализация данной инициативы позволит создать для работников образования более комфортные и стабильные условия труда, а также повысить престиж профессии.