В Госдуме предложили россиянам самим чистить улицы от снега из-за нехватки дворников

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева призвала россиян не лениться, брать в руки лопаты и помогать дворникам в период сильных снегопадов, поскольку в отрасли наблюдается острый дефицит кадров.

В Госдуме предложили россиянам самим чистить улицы от снега из-за нехватки дворников. Об этом пишет «Парламентская газета».

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева призвала россиян не лениться, брать в руки лопаты и помогать дворникам в период сильных снегопадов, поскольку в отрасли наблюдается острый дефицит кадров.

«В некоторых обстоятельствах жители тоже должны понимать, что они тут не чужие. Они могут брать в руки лопату в период активных снегопадов. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов», — заявила Разворотнева.