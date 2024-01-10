В Чувашии на пожаре в частном доме погибли два человека

В Чувашии на пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщили в СК по региону.

Пожар случился 3 января в деревне Кожар-Яндоба. По предварительным данным, возгорание началось из-за утечки газа из баллона, который был принесен в дом одним из присутствующих.

Во время пожара девять человек, включая троих детей, получили ожоги разной степени тяжести. Двое мужчин в возрасте 54 и 58 лет скончались от полученных травм в реанимации.

Возбуждено уголовное дело.