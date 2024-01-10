В Челябинской области молодой человек задушил школьницу

В Челябинской области молодой человек задушил 14-летнюю школьницу. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в поселке Татищево.

По словам источника, школьница общалась с 19-летним мужчиной. В день смерти они были вместе. Позже они поссорились. Тогда молодой человек набросился на девочку, задушил ее веревкой, а после забил железным штырем.

По данным издания, происшествие случилось в ночь на 6 января. Труп девочки обнаружили в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Молодого человека задержали. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.