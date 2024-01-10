В Брянской области ВСУ обстреляли два села

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

В Брянской области ВСУ обстреляли два села. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

В Севском районе обстрелу подверглось село Лемешовка.

По информации политика, по мирным объектам украинские военные выпустили более 14 снарядов. Пострадавших нет. Однако, по предварительной информации, частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.

Также ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом.

В обоих случаях, как пишет Богомаз, на месте работают экстренные и оперативные службы.