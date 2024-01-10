В Брянской области рязанка украла из сумок двух женщин кошельки с деньгами

На девушку завели уголовное дело.

В Брянской области рязанка украла из сумок двух женщин кошельки с деньгами. Об этом сообщило региональное УМВД.

Преступления были совершены в течение суток.

По информации ведомства, пенсионерка из Советского района на улице лишилась портмоне стоимостью более 8000 рублей — в нем находились 7500 рублей. 41-жительницы Бежицы после поездки в маршрутке обнаружила пропажу кошелька с почти 6000 рублями.

В течение суток оперативники нашли подозреваемую в кражах. Ей оказалась временно проживающая в Брянске 21-летняя рязанка. Ранее она не имела проблем с законом.

По версии следствия, не побоявшись случайных свидетелей, злоумышленница сначала совершила кражу кошелька на остановке общественного транспорта. После этого девушка отправилась в Бежицкий район, где совершила схожее преступление, находясь в переполненной пассажирами маршрутке.

Девушка возместила причиненный ущерб. Ей предъявили обвинение в кражах.