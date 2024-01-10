В Башкирии в ДТП погиб самый сильный подросток в России

В Башкирии 8 января погиб самый сильный подросток России 2019 года. Об этом сообщила «Лента».

Авария случилась в Буздякском районе. 16-летний подросток за рулем ВАЗ-2109 врезался в Renault Premium. Водитель отечественного авто и его 14-летний пассажир получили тяжелые травмы, их госпитализировали, однако на следующий день старший из подростков умер.

В ДТП также скончался и водитель иномарки — Сергей Батяев. Его в 2019 году признали самым сильным подростком России. Он также становился чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.