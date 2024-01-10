В Башкирии при столкновении легковушки и фуры погиб 16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту

В Башкирии при столкновении легковушки и фуры погиб 16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную ГИБДД.

ДТП произошло в Буздякском районе на 1356 километре автодороги М5 «Урал». Подросток, находившийся за рулем ВАЗ-2109, столкнулся со встречным грузовиком «Renault Premium».

Отмечается, что 42-летний дальнобойщик не пострадал.