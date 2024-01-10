Умер российский сценарист и писатель Игорь Болгарин

Автору сценариев к фильмам «Адъютант его превосходительства» и «Девять жизней Нестора Махно» было 94 года.

Умер российский сценарист и писатель Игорь Болгарин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Заслуженного деятеля искусств России не стало 9 января. Ему было 94 года.

Широкую известность Болгарин получил после работы над фильмами «Адъютант его превосходительства», «Девять жизней Нестора Махно», «На графских развалинах».