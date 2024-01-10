Украина внесла сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны»
Все из-за того, что франшиза продолжает свою работу в России.
Украина внесла сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны». Об этом сообщает RT.
Сеть ресторанов быстрого питания Subway внесли в список «спонсоров войны» из-за того, что франшиза продолжает свою работу в России.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возмутилось, что Subway не осудил СВО.
«Всемирно известная франшиза ресторанов быстрого питания Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России», — написало НАПК.