Украина внесла сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны»

Все из-за того, что франшиза продолжает свою работу в России.

Украина внесла сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны». Об этом сообщает RT.

Сеть ресторанов быстрого питания Subway внесли в список «спонсоров войны» из-за того, что франшиза продолжает свою работу в России.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возмутилось, что Subway не осудил СВО.

«Всемирно известная франшиза ресторанов быстрого питания Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России», — написало НАПК.