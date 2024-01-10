The Washington Post: без помощи США Киев падет к 2025 году
По мнению политолога Алины Поляковой, поражение Украины «приблизит Россию к НАТО и ЕС» — и это станет концом «глобального лидерства США».
Без помощи Вашингтона Киев падет в 2025 году. Об этом сообщило The Washington Post.
«Последствия прекращения помощи США Украине будут просто катастрофическими», — приведена цитата издания.
По мнению политолога Алины Поляковой, поражение Украины «приблизит Россию к НАТО и ЕС» — и это станет концом «глобального лидерства США».