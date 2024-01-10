Телефонные мошенники похитили у рязанки 500 тысяч рублей

Преступники использовали схему «звонок от сотрудника банка».

Телефонные мошенники похитили у рязанки 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Рязанка рассказала в ОМВД России по Советскому району города о преступлении. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Преступник заявил, что мошенники пытаются изменить ее номер мобильного телефона. Будучи уверенной, что общается с сотрудником банка, женщина предоставила личные данные. В итоге с ее банковских карт списали более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ход и расследование дела проконтролирует прокуратура.