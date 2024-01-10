ТАСС: ВСУ сдали позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой

Оставляют тяжелораненых и тела погибших сослуживцев.

Украинские войска покинули некоторые позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой», — сказал он.

Уточняется, что в одном из брошенных опорных пунктов ВСУ были найдены несколько единиц стрелкового вооружения разного калибра.

По словам Гагина, украинские войска на этом направлении кратно сократили применение артиллерии и для экономии снарядов нарастили удары беспилотниками.