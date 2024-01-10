Скончалась экс-солистка Большого театра Тамара Милашкина

В возрасте 89 лет.

На 90 году жизни умерла оперная певица, народная артистка СССР Тамара Милашкина. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.

«Для меня голос Тамары Милашкиной — неподдельное сосредоточение тепла и искренности. В этом главная сила ее искусства Вечный покой, вечная память!» — отметил он.

Обстоятельства смерти не уточняются.

Тамара Милашкина родилась в Астрахани. В 1959-м году окончила МГК имени Чайковского. На четвертом курсе ее приняли в качестве стажера в труппу Государственного академического Большого театра. Весной 1958 года она дебютировала на его сцене, где работала до 1990 года. За эти годы она исполнила 25 оперных партий.