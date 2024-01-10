Синоптик предупредил о снегопаде в Рязанской области

По словам Юрия Варакина, снегопад накроет регион в четверг, 11 января.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал аномальные холода в России. Об этом он сообщил в беседе с RT .

По его словам, европейскую территорию страны в четверг, 11 января, накроет снегопад — он пройдет от Санкт-Петербурга до Москвы и Рязани. Также он затронет Костромскую, Ярославскую, Тверскую и Владимирскую области.

«По температурам у нас завтра потепление. По Подмосковью до -2 °С, в Москве до 0 °C. Но к старому Новому году у нас опять резкое аномальное похолодание. То есть температура опять опустится до −15…−22 °С. Местами — до −22…−23 °С», — добавил Варакин.

Также он добавил, что аномальное похолодание зафиксировали на юге России, а также в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Татарстане и Мордовии.