Рязанскую область отнесли к «уравновешенным» регионам в рейтинге по уровню тревожности населения

Самым нервным регионом Центральной России является Москва, а самым спокойным — Тамбовская область.

Рязанскую область отнесли к «уравновешенным» регионам в рейтинге по уровню тревожности населения. Список составили специалисты коммуникационного агентства «КРОС».

Эксперты выделили три группы субъектов в зависимости от их восприимчивости к проблемам, присутствовавшим в повестке 2023 года: тревожные, уравновешенные и невозмутимые.

Самым нервным регионом Центральной России является Москва, а самым спокойным — Тамбовская область.

В топ-3 попали достаточно нестандартные тревожности: нападения бродячих собак, отравления кишечными инфекциями и алкоголем, законодательные инициативы в отношении абортов.