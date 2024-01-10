Рязанских перевозчиков обяжут соблюдать расписание на законодательном уровне

Законодательство планируют скорректировать в начале 2024 года.

Рязанских перевозчиков обяжут соблюдать расписание на законодательном уровне. Об этом сообщила администрация города.

«Управление транспорта совместно с Минтрансом Рязанской области в 2023 году проработали вопрос изменения областного законодательства. Изменения обяжут перевозчиков соблюдать расписание движения», — указано в ответе мэрии на вопросы по поводу работы транспорта.

Власти планируют скорректировать законодательство в начале 2024 года.