Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Россетей».

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 124 бригады, 385 человек, 190 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 72 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Отмечается, что для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.