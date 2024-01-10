Рязанке дали три года тюрьмы за кражу продуктов из магазинов

Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Рязанке дали три года тюрьмы за кражу продуктов из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кражи происходили в январе, марте и апреле 2023 года. 38-летняя рязанка воровала из магазинов продукты питания, товары первой необходимости, бакалею. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Отмечается, что женщина уже была судима. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселения.