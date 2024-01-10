Рязанца задержали за кражу денег из банкомата. Об этом сообщило региональное управление МВД.
В полицию обратилась 42-летняя рязанка. Она рассказала, что с помощью банкомата на Московском шоссе вносила на счет крупную сумму денег. Она не заметила, что банкомат не принял одну из купюр. Женщина в этот момент уже от него отошла. Появившуюся банкноту в купюроприемнике номиналом пять тысяч рублей забрал мужчина, стоявший неподалеку. Эти сведения рязанке удалось выяснить, когда она вернулась к банкомату, получив сообщение о возврате купюры.
Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний рязанец. Его нашли и задержали.
По предварительной версии, мужчина стоял в очереди за пострадавшей. Закончив свои операции, рязанка отошла в сторону. К банкомату подошел мужчина и увидел в купюроприемнике пять тысяч рублей. Он забрал деньги и потратил их на спиртное.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.