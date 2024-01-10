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Рязанца задержали за кражу денег из банкомата
За похищение пяти тысяч рублей ему грозит до пяти лет колонии.

Рязанца задержали за кражу денег из банкомата. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 42-летняя рязанка. Она рассказала, что с помощью банкомата на Московском шоссе вносила на счет крупную сумму денег. Она не заметила, что банкомат не принял одну из купюр. Женщина в этот момент уже от него отошла. Появившуюся банкноту в купюроприемнике номиналом пять тысяч рублей забрал мужчина, стоявший неподалеку. Эти сведения рязанке удалось выяснить, когда она вернулась к банкомату, получив сообщение о возврате купюры.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний рязанец. Его нашли и задержали.

По предварительной версии, мужчина стоял в очереди за пострадавшей. Закончив свои операции, рязанка отошла в сторону. К банкомату подошел мужчина и увидел в купюроприемнике пять тысяч рублей. Он забрал деньги и потратил их на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.