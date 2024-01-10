Рязань встала в десятибалльных пробках

На картах есть отметки о трех ДТП.

Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Зубковой, Новоселов, Тимуровцев, Советской армии, Большая, Сережина Гора.

Стоит Восточная окружная от пересечения с Зубковой до платного путепровода.

В центре города пробки на Есенина, Каширина, Дзержинского.

Проехать сложно по Московскому шоссе и Северной окружной в сторону центра.

На картах есть отметки о трех ДТП.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.