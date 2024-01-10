Россиян предупредили о новой схеме мошенников

О ней рассказали в Центробанке.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ рассказали, что по новой схеме мошенники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, заблокированными в иностранных депозитариях. В банке отметили, что такие объявления сейчас массово распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Для разблокировки средств гражданам якобы предлагается перевести на счет компании-посредника сумму, равную стоимости замороженных активов. При этом клиентам обещают вернуть деньги на банковский счет в двойном размере.

Инвесторам рекомендуется быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте Банка России.