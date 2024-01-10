Путин выступил против использования маткапитала на покупку автомобиля

«Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала», — пообещал глава государства.

Президент Владимир Путин выступил против использования маткапитала на покупку автомобиля. Об этом пишет РЕН.ТВ.

«Потребностей у семей, особенно многодетных, много. Но я всегда боюсь, что как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — подчеркнул он.

Путин рассказал, как когда-то придумал маткапитал, потому что семьям с двумя и более детьми «совсем тяжело было жить». Но сейчас этот институт развивается и выплата постоянно растет.

«Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала», — пообещал глава государства.