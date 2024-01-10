Путин пообещал рассмотреть предложение о введении соцгарантий для многодетных отцов

Несмотря на то, что основную тяжесть рождения и воспитания ребенка несет женщина.

Президент России Владимир Путин 10 января на встрече с жителями Анадыря пообещал проработать предложение о введении социальных гарантий для многодетных отцов. Об этом пишет РИА Новости .

Путин отметил, что основную тяжесть рождения и воспитания ребенка несет женщина. Однако он согласился с тем, что влияние мужчины в семье чрезвычайно важно.

«Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие. Удивительно, такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика: уверенного, спокойного, работящего и любящего. Конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», — сказал Путин, добавив, что внимание государства к таким мужчинам должно повышаться.