Профсоюз добился для медиков страховых выплат за COVID-19

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Трем медицинским работникам из Касимовского ММЦ и одному — из Сапожковской районной больницы Соцфондом было отказано в страховых выплатах при инфицировании COVID-19 на рабочем месте. Напомним, что размер такой выплаты в соответствии с Указом Президента от 6 мая 2020 года № 313 составляет 68 811 рублей.
Профсоюзная инспекция труда установила, что каждому из медицинских работников был причинен вред здоровью, вызванный коронавирусом в период действия Указа Президента № 313.
Доводы, представленные Профсоюзом, стали основанием для принятия судом положительных решений. Суд подтвердил право работников на страховые выплаты при инфицировании COVID-19. Экономическая эффективность правозащитной деятельности составила около 335 000 рублей.
Категория дел, связанных с социальными спорами, — наиболее актуальная и результативная в деятельности по защите прав членов Профсоюза работников здравоохранения России.