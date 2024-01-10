Профсоюз добился для медиков страховых выплат за COVID-19

Последние рабочие дни 2023 года для Рязанской областной организации Профсоюза были отмечены еще четырьмя удовлетворенными в пользу работников отрасли здравоохранения судебными делами. Они, как и более шестидесяти положительно решенных ранее при содействии профсоюзной инспекции труда, касались признания случаев заражения медиков на рабочем месте страховыми и проведения выплаты.

Трем медицинским работникам из Касимовского ММЦ и одному — из Сапожковской районной больницы Соцфондом было отказано в страховых выплатах при инфицировании COVID-19 на рабочем месте. Напомним, что размер такой выплаты в соответствии с Указом Президента от 6 мая 2020 года № 313 составляет 68 811 рублей.

Профсоюзная инспекция труда установила, что каждому из медицинских работников был причинен вред здоровью, вызванный коронавирусом в период действия Указа Президента № 313. Правовым инспектором труда областной организации Профсоюза подготовлены и направлены в суд исковые заявления. Он же представлял интересы истцов в суде, что позволило каждому из них дополнительно сэкономить на судебном представительстве.

Доводы, представленные Профсоюзом, стали основанием для принятия судом положительных решений. Суд подтвердил право работников на страховые выплаты при инфицировании COVID-19. Экономическая эффективность правозащитной деятельности составила около 335 000 рублей.

Категория дел, связанных с социальными спорами, — наиболее актуальная и результативная в деятельности по защите прав членов Профсоюза работников здравоохранения России.