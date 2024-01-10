Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-6°
Чтв, 11
Птн, 12
-13°
ЦБ USD 90.4 0.71 10/01
ЦБ EUR 98.98 -0.21 10/01
Нал. USD 90.5 / 93.3 10/01 10:35
Нал. EUR 99 / 99.1 10/01 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
4 057
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
6 061
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 971
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 290
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Профсоюз добился для медиков страховых выплат за COVID-19

Последние рабочие дни 2023 года для Рязанской областной организации Профсоюза были отмечены еще четырьмя удовлетворенными в пользу работников отрасли здравоохранения судебными делами. Они, как и более шестидесяти положительно решенных ранее при содействии профсоюзной инспекции труда, касались признания случаев заражения медиков на рабочем месте страховыми и проведения выплаты.

Трем медицинским работникам из Касимовского ММЦ и одному — из Сапожковской районной больницы Соцфондом было отказано в страховых выплатах при инфицировании COVID-19 на рабочем месте. Напомним, что размер такой выплаты в соответствии с Указом Президента от 6 мая 2020 года № 313 составляет 68 811 рублей.

Профсоюзная инспекция труда установила, что каждому из медицинских работников был причинен вред здоровью, вызванный коронавирусом в период действия Указа Президента № 313. Правовым инспектором труда областной организации Профсоюза подготовлены и направлены в суд исковые заявления. Он же представлял интересы истцов в суде, что позволило каждому из них дополнительно сэкономить на судебном представительстве.

Доводы, представленные Профсоюзом, стали основанием для принятия судом положительных решений. Суд подтвердил право работников на страховые выплаты при инфицировании COVID-19. Экономическая эффективность правозащитной деятельности составила около 335 000 рублей.

Категория дел, связанных с социальными спорами, — наиболее актуальная и результативная в деятельности по защите прав членов Профсоюза работников здравоохранения России.