Полномасштабный запуск российского аналога «Википедии» произойдет 15 января

В бета-версии портал «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. На данный момент тестирование завершено.

Полномасштабный запуск российского аналога «Википедии» случится 15 января. Об этом сообщили « Известия ».

В бета-версии портал «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. На данный момент тестирование завершено. В течение 2024 года сайт дополнится технологическими изменениями — в нем появятся персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкасты.

За полгода интерфейс «Рувики» создали для 20 языков народов России. В 2024 году в планах — открытие минимум десяти языковых разделов. Депутат Госдумы Антон Немкин, считает, что у сайта «большое будущее», ведь «Википедия» сейчас «оружие в информационной войне против РФ, которое используется открыто и нагло».

Несмотря на это, первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, говорит, что «Википедию» пока рано блокировать. По его словам, «Рувики» «пока на стадии развития, нужно дать время для того, чтобы наладить работу», иначе россияне продолжат пользоваться «Википедией» при помощи VPN-сервисов.