Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-6°
Чтв, 11
Птн, 12
-12°
ЦБ USD 90.4 0.71 10/01
ЦБ EUR 98.98 -0.21 10/01
Нал. USD 90.5 / 93.3 10/01 10:35
Нал. EUR 99 / 99.1 10/01 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
3 955
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
5 969
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 887
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 206
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Полномасштабный запуск российского аналога «Википедии» произойдет 15 января
В бета-версии портал «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. На данный момент тестирование завершено.

Полномасштабный запуск российского аналога «Википедии» случится 15 января. Об этом сообщили «Известия».

В бета-версии портал «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. На данный момент тестирование завершено. В течение 2024 года сайт дополнится технологическими изменениями — в нем появятся персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкасты.

За полгода интерфейс «Рувики» создали для 20 языков народов России. В 2024 году в планах — открытие минимум десяти языковых разделов. Депутат Госдумы Антон Немкин, считает, что у сайта «большое будущее», ведь «Википедия» сейчас «оружие в информационной войне против РФ, которое используется открыто и нагло».

Несмотря на это, первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, говорит, что «Википедию» пока рано блокировать. По его словам, «Рувики» «пока на стадии развития, нужно дать время для того, чтобы наладить работу», иначе россияне продолжат пользоваться «Википедией» при помощи VPN-сервисов.