Пленный солдат ВСУ рассказал об изменении в отношении к Зеленскому на Украине

По его словам, сейчас граждане чаще вспоминают времена правления Виктора Януковича.

Пленный украинский военный Роман Калиниченко заявил, что в стране гражданское население меньше стало доверять Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил РИА Новости .

«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа», — сказал он.

По словам солдата, раньше все были рады Зеленскому, однако отношение к нему стало меняться по мере осложнения политической и экономической обстановки.

«Началась война — уже начали вспоминать Януковича. Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата. У него есть (чем) заплатить за квартиру, есть — детей одеть в школу, есть — жену в ресторан сводить. И себе заначку сделать. И деньги на месяц еще остаются, чтобы прожить», — заметил Калиниченко.

Сейчас, по словам собеседника, после оплаты счетов за коммунальные услуги в семье не остается ничего.

«Зеленский не в почете и у многих военных. Как заявил один из военнопленных из 79-й бригады ВСУ, президента Украины хвалят только тыловики, которые служат в комфорте и не видят ужасов передовой», — сказал изданию российский боец с позывным «Хазар», работающий с украинскими пленными.

Роман Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск «Юг» ВС РФ 6 января на Времевском выступе.