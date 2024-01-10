На улице Свободы в Рязани закрыли проезд для транспорта

Троллейбусы маршрутов № 3 и 10 следуют из города в сторону Дашково-Песочни через площадь Театральную, по улице Есенина, в обратном направлении по обычному маршруту.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе на улице Свободы в среду, 10 января, до конца дня около РГУ имени Есенина закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На время проведения работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Троллейбусы маршрутов № 3 и 10 следуют из города в сторону Дашково-Песочни через площадь Театральную, по улице Есенина, в обратном направлении по обычному маршруту.

Администрация города обращается к жителям с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.