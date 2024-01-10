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На рязанца возбудили уголовное дело за незаконную прописку иностранцев
Рязанцу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на три года.

На рязанца возбудили уголовное дело за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что 45-летний рязанец зарегистрировал на улице Луговой четырех граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 38, 40, 53 и 54 лет. Фактически они проживали в другом месте.

Кроме того, стало известно, что злоумышленник причастен также к фиктивной постановке на учет еще пятерых людей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Рязанцу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на три года.