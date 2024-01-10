На четырех улицах Рязани 11 января отключат холодную воду

Воды не будет с 09:30 до 17:00.

На четырех улицах Рязани 11 января отключат холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

В четверг, 11 января, с c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица 1-я Прудная, дома № 16, № 16-а, № 18-а (МБДОУ Детский сад № 105), № 20-б (МБДОУ Детский сад № 105), № 20-а, 21, № 22, № 24, № 24-а, № 7, № 9, № 11 (частный сектор);

улица 2-я Прудная, дом № 10 (отдел МВД России по Рязанскому району);

улица Соколовская, дом № 12/5 (МКУ Техобеспечение).

Также с 09:30 до 18:00 ресурса не будет по адресам: